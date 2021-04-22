В России 22 апреля 2021 года выявлено 8 996 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявлено 2 704 новых заражённых коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за прошедшие сутки выявили 8 996 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число заразившихся достигло 4,73 миллиона человек.

Кроме того, новые заболевшие выявлены во всех 85 регионах России. У 13,2% из них не было никаких проявлений заражения COVID-19.

Регионами с наименьшим число новых заражённых стали Чукотский автономный округ (2), Республика Тыва (2), Ненецкий автономный округ (1) и Еврейская автономная область (1).

Больше всего заболевших зарегистрировано сегодня в Москве (2 704), Санкт-Петербурге (682) и в Московской области (590).

В России погибли от заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний уже 107 103 человека, а за минувшие сутки скончались 397 пациентов.

Число выздоровевших в стране увеличилось за сутки 8 934 человека до 4,3 миллиона за всё время эпидемии.