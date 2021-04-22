Герман Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Герман Греф считает, что третья волна COVID-19 в России вполне вероятна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России вероятно наступление третьей волны пандемии коронавируса, однако она будет значительно слабее предыдущих.

- Ни одной стране не удалось её избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск, - отметил Греф в интервью РБК.

Председатель правления банком также назвал темпы вакцинации критически важным элементом для снижения новой волны. По оценке Германа Грефа, Россия уже вышла на высокий уровень. Он также рассказал, что прошёл вакцинацию от коронавируса первым среди сотрудников "Сбера", и добавил, что коллективный иммунитет в банке достиг 44%.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, что Герман Греф оценил введённые США санкции в отношении России и заявил, что они не грозят серьёзными негативными последствиями.