Глава МИД Франции не верит в стремление России к военной акции в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не считает, что Россия стремится к военной акции в Донбассе. При этом глава французского ведомства заявил, что осуждает «концентрацию» войск РФ вблизи украинской границы.

- Я не верю в стремление России к военной акции на Украине, но сам факт концентрации войск у границы с Украиной сопряжен с опасностью. Необходима деэскалация, следует сесть за стол переговоров и вести их в духе минских соглашений. Несмотря на все трудности, диалог с российской стороной необходим. Россия трудный сосед, но с соседями надо говорить, - заявил Жан-Ив Ле Дриан, чьи слова в четверг, 22 апреля, передает телеканала France 2.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что передвижение российский войск по территории страны не должно вызывать беспокойства у других государств, ведь РФ не представляет для них угрозу. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул также, что Россия не приемлет возможность войны с Украиной.