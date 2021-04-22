В ЦБ дали совет, как защитить сбережения от интернет-мошенников Фото: Анастасия Осипова

Попасться сегодня на удочку мошенников особенно легко. Преступники чуть не каждый день выдумывают новые схемы обмана россиян, чтобы заполучить их деньги или имущество.

Порой, достаточно просто перейти по ссылке в интернете и оказаться в ловушке. Как раскусить преступников и обезопасить свой кошелек – советуют эксперты.

- Современные мошенники используют естественное желание человека заработать побольше, не прилагая к этому усилий. Обещают золотые горы, – рассказывает начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Молодых и активных пользователей завлекают токенами, криптовалютой, стартапами и игрой на бирже. Людей постарше – банковскими вкладами под хорошие проценты, а пенсионерам предлагают вложиться в «кассы взаимопомощи» и фермерские хозяйства.

Первым делом стоит проверять участников финансового рынка, кому доверяете деньги, на сайте Банка России. Если сведений о компании и ее лицензии нет, то стоит задуматься.

- Такая проверка займет несколько минут, но позволит не стать жертвой обмана, - отметил эксперт в беседе с изданием "Подмосковье сегодня".

Любые «высокодоходные инструменты» нужно оценивать с сомнением. Если реклама слишком агрессивна, а доход превышает средний по рынку, то высока вероятность угодить в ловушку. Здесь актуальна поговорка про бесплатный сыр.

- По-прежнему актуальны пирамиды. Просят приводить новых клиентов и обещают за это какие-то начисления – это классическая схема. Нужно постараться забрать свои вложения в подобную организацию как можно скорее, пока организация еще работает, - советует Евгений Балычев

Тем временем в МВД делятся тревожной статистикой: в первом квартале текущего года полиция зафиксировала рост на 33,7% преступлений в сфере информационных технологий. На треть чаще россиянам звонят представители "лже-банков" или же "полицейские", которые пресекли нарушение.

Еще одна колоссальная статья доходов преступников - это шантаж по электронной почте. Человека пугают якобы имеющимся компроматом с интимным видео и требуют перевести деньги, пишет газета "Известия".