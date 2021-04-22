Чехия назвала дипломатический конфликт с РФ "размолвкой". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что его страна не находится в состоянии холодной войны с РФ, а дипломатический конфликт скорее напоминает "размолвку".

"Это дипломатическая размолвка [между Чехией и РФ]", - сказал Кулганек, отвергая заявления о том, что Чехия находится в состоянии холодной войны с Россией. "Мне не нравится термин "холодная война". Мы переживаем очень сложный этап чешско-российских отношений. Чехия не несет вину за это", - утверждает министр.

Ранее в четверг он завил, что Россия должна вернуть 20 сотрудников чешского посольства, иначе из Праги будут высланы еще 60 дипломатов, но отметил, что его слова не являются ультиматумом.

17 апреля Прага объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ. МИД РФ выразил Праге протест в связи с предпринятым шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.