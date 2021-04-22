Песков раскрыл подробности выступления Путина на климатическом саммите Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин выступит на онлайн-саммите по климату, который состоится 22 апреля, 22-м по счету. Об этом в четверг рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В соответствии с протоколом мероприятия, выступления лидером государств распределили по алфавитному порядку, у каждого спикера будет три минуты для обращения к участникам саммита. Начнется мероприятие в 15:00 по московскому времени, оно будет проходить в режиме видеоконференции.

- Сперва будет церемония открытия, несмотря на формат, будет обеспечиваться синхронный перевод. Состоится короткая видеопрезентация, также ожидается коллективное онлайн-фотографирование участников, - рассказал Дмитрий Песков.

Как сообщал сайт kp.ru, в ходе своего выступления на саммите по климату президент РФ Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания международного климатического сотрудничества.