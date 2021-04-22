Кремль: Путин извещен о желании Зеленского встретиться

Путин извещен о желании Зеленского встретиться. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложено об идее украинского коллеги Владимира Зеленского встретиться в Донбассе.

"Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, возможна ли эта встреча именно на территории Донбасса, как это предложил Зеленский, представитель Кремля сказал, что ему больше нечего добавить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к российскому лидеру. Он предложил Путину встретиться с ним в любой точке Донбасса.

Напомним, ранее Зеленский обеспокоился присутствием российских войск на границе с Украиной. Он отметил, что в случае наступления ВСУ дадут отпор. Он обратился за консультациями к НАТО и США. В свою очередь в Кремле ответили, что РФ не собирается вести военные действия, а перемещения российских военных внутри страны никого не касаются.