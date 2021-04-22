Аналитики спрогнозировали, как изменятся цены на АЗС с 1 мая 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 мая в России будет скорректирован механизм демпфера, Минэнерго и Минфин согласовали новый расчет компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям. Суммы вырастут и это поможет сохранить розничную цену на топливо для автомобилистов. Тем не менее, май традиционно считается месяцем повышенного спроса на топливо, что ведет к росту ценников. Как будут меняться ценники на АЗС в этом году, спрогнозировали эксперты.

- В 2020 году, повышение стоимости топлива в мае составило не более 0,5%, сказались коронавирусные ограничения. Но в этом году ситуация будет иной. С начала года подорожание составило 1,5-4%, в зависимости от марки. Таким образом годовой рост может достигнуть 14%, - отметил в беседе с Life.ru независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

А вот аналитик УК "Альфа-капитал" Денис Бадьянов полагает, что новый механизм демпфера позволит замедлить рост цен на бензин. Положительно скажется увеличение объемов добычи топлива внутри страны, чтобы избежать нехватки в сезон посевных.

- Что касается розничных цен, то бензин марки АИ-92 будет торговаться в диапазоне 44,8–45,3 рубля за литр, дизельное топливо — 49,2–50,0 за литр в зависимости от региона, - заключил Бадьянов.

Резкого роста цен на топлива быть не должно, но и дешеветь бензин тоже не будет.

- Растут затраты на модернизацию оборудования, зарплаты работников, добычу и транспортировку энергоносителей. Все эти факторы в итоге приводят к росту конечной цены топлива. Помимо этого, растет налоговая нагрузка на нефтяные компании, - отметил в беседе с Rt аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.