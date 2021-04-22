Politico: Еврокомиссия подаст в суд иск против AstraZeneca из-за проблем с поставками вакцины

Брюссель поднял вопрос о судебном разбирательстве с АstraZeneca во время встречи послов, и большинство представителей стран ЕС заявили, что поддержат инициативу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против компании AstraZeneca, производящей вакцины от коронавируса , из-за проблем с её поставками, сообщает издание Politico, ссылаясь на пять дипломатов.

Еврокомиссия ранее начала это обсуждение при встрече послов. Politico отмечает, что большинство представителей стран Европейского союза заявили о поддержке этой инициативы.

При этом один из дипломатов отметил, что компанию AstraZeneca необходимо при этом обязать поставить заказанные ранее вакцины. Два дипломата также заявили, что на этой неделе уже заканчивается крайний срок поставки вакцин, по истечении которого начнётся судебное разбирательство.

Напомним, ранее несколько стран отказались от использования препарата компании AstraZeneca из-за нескольких летальных случаев и выявленного тромбоза у пациентов. Кроме того, разработчики вакцины "Спутник V" призвали изучить данные о связи тромбоза и вакцинации препаратами Pfizer и Moderna.