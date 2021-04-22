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В мире22 апреля 2021 13:27

Умер Марк Ферро, известный французский историк

Марк Ферро умер на 97 году жизни
Анастасия РЫШКОВА
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Умер Марк Ферро, известный французский историк, специалист по истории войн XX века, России и СССР. Он скончался на 97-м году жизни.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщает агентство France-Presse.

"Он до конца был наполнен страстью к истории и эволюции мира", - приводит агентство слова родственников историка.

Марк Ферро родился в 1924 году. В 1960 году стал профессором. Ферро специализировался на советской истории. Им написана диссертация о революции 1917 года. Он также был учёным секретарем журнала «Анналы».

Он является автором двух десятков книг и монографий, в том числе о Первой мировой войне. Одной из известнейших является книга «Как рассказывают историю детям в разных странах мира».