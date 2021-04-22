Во Львове на месте Монумента славы Советской армии намерены установить памятник украинским воинам. Фото: Львовский горсовет

Власти Львова распорядились установить памятник украинским воинам на месте Монумента славы Советской армии, демонтаж которого начался накануне. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил мэр города Андрей Москаленко.

- Это общественное пространство должно показывать украинскую позицию, позицию здравого смысла. Это будет благодарностью участникам боевых действий, которые защищают Украину, - цитирует его слова местное издание «Сихов. Медиа».

Как сообщал сайт kp.ru, Монумент славы Советской армии во Львове начали демонтировать 21 апреля. В 2018 году исполком Львовского горсовета признал стелу аварийной, после чего и принял решение ее демонтировать. Элементы памятника перевезут в музей «Территория террора».

Монумент славы несколько раз оскверняли украинские радикалы: в феврале 2018 года они разбили несколько гранитных плит и повредили надпись «Победителям над нацизмом».