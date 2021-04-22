Посол ЕС: Отношения РФ и Евросоюза "пока не достигли дна"

Дискуссиям ЕС и России по климатической повестке мешает ситуация с высылкой дипломатов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что отношения России и Евросоюза продолжают ухудшаться.

"Последние высказывания министров иностранных дел говорят о том, что отношения, конечно, ухудшаются. Пока мы даже, возможно, не достигли дна", - сказал он на юбилейной конференции Ассоциации европейского бизнеса "Россия и Европа в завтрашнем мире".

Он отметил, что дискуссиям ЕС и России по климатической повестке мешает ситуация с высылкой дипломатов.

"Мы можем исследовать зоны сотрудничества и касательно изменения климата. Дискуссиям помешала высылка европейских дипломатов из России", - указал дипломат. Он отметил приоритетность работы ЕС и России в этой области. Эдерер предположил, что если этого не произойдет, то именно эта тема станет почвой для конфронтации.

Напомним, ранее 18 представителей посольства РФ были объявлены в Чехии персонами нон грата. В свою очередь Москва выслала из страны 20 чешских дипломатов. В МИД РФ поведение Праги назвали абсурдным.