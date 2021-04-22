В Госдуму внесли закон о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российскую Государственную думу внесли проект закона о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов. Документ в четверг, 22 апреля, опубликовали в базе данных нижней палаты.

Проект закона внесли депутаты Олег Смолин (КПРФ) и Михаил Терентьев («Единая Россия»). Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в России».

В соответствии с проектом, лицам, которые стали инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждаются в получении новой профессии или квалификации, гарантируется возможность получения второго среднего профессионального или второго высшего образования бесплатно.

- В случае, если имеющаяся инвалидность препятствует осуществлению гражданами профессиональной деятельности в соответствии с ранее полученным ими образованием, они вправе получить профессиональное образование соответствующего уровня за счет бюджетных ассигнований, - говорится в законе.

При этом инвалидность должна быть подтверждена медико-социальной экспертизой.

Как ранее писал сайт kp.ru, в РФ также предложили в беззаявительном порядке назначать пенсию по инвалидности и все страховые пенсии в случае их увеличения.