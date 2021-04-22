96-летний житель Шотландии проснулся знаменитым благодаря внучке и Twitter. Фото: Twitter/@jessica_keachie.

96-летний житель Шотландии проснулся знаменитым благодаря своей внучке и социальной сети Twitter.

Джессика Кичи попросила своих подписчиков поддержать книгу «101 стих», опубликованную её дедушкой Гордоном МакКаллоу. Девушка также предложила оставлять отзывы на поэзию, чтобы порадовать родного человека.

Пользователи стали оставлять скриншоты заказа. Фото: Twitter.

Пользователи соцсети отозвались на просьбу. Тираж книги разлетелся за короткое время. Книгу стали так активно покупать, что в какой-то момент она закончилась. На Amazon пользователи стали оставлять положительные отзывы. Томик стихов получил рекордные пять звезд от всех покупателей.

Многие похвалили автора за аутентичное написание и искренность. В итоге «101 стих» вышел на первое место в категории «Поэзия» и стал бестселлером. Джессика Кичи выразила благодарность всем за поддержку, отметив, что для нее и ее дедушки это невероятное достижение.