Шойгу заявил о росте военной активности НАТО у южных границ России. Фото: Пресс-служба Минобороны России

Страны НАТО значительно нарастили военную активность рядом с южными границами России. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил на совещании в Крыму российский министр обороны Сергей Шойгу.

- В данном регионе существенно повышается военная активность блока Североатлантического альянса. Усиливается разведывательная деятельность, возрастает интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки, - отметил глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу добавил, что российские военные отслеживают действия НАТО в районе будущих учений альянса, например, переброску войск Североатлантического альянса в район предстоящих учений Defender Europe 2021. Координационные центры, которые обеспечивают встречу войск НАТО и грузов, были сформированы в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Напомним, сегодня в Крыму на полигоне Опук начались межвидовые учения российские ВС, в которых принимают участие более десяти тысяч военнослужащих, 1,2 тысяч единиц техники, а также 40 боевых кораблей.