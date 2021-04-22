Москалькова останется уполномоченным по правам человека еще на пять лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума на заседании в четверг, 22 апреля, приняла решение оставить Татьяну Москалькову на должности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации еще на пять лет.

Ранее президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена 1 апреля 2021 года.

Отмечалось, что это место также может занять первый заместитель главы комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, который ранее был выдвинут фракцией ЛДПР.

Напомним, что Татьяна Москалькова занимает должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с апреля 2016 года.

Москалькова является доктором юридических и философских наук, профессором, а также заслуженным юристом Российской Федерации и генерал-майором милиции.