Москалькова останется уполномоченным по правам человека еще на пять лет.
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Госдума на заседании в четверг, 22 апреля, приняла решение оставить Татьяну Москалькову на должности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации еще на пять лет.
Ранее президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена 1 апреля 2021 года.
Отмечалось, что это место также может занять первый заместитель главы комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, который ранее был выдвинут фракцией ЛДПР.
Напомним, что Татьяна Москалькова занимает должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с апреля 2016 года.
Москалькова является доктором юридических и философских наук, профессором, а также заслуженным юристом Российской Федерации и генерал-майором милиции.