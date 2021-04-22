Шойгу объявил об успешном завершении проверок войск на юге и западе России. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу объявил об успешном завершении проверки войск в Южном и Западном военных округах России и распорядился вернуть военных в места дислокации.

Руководитель военного ведомства отметил, что цели внезапной проверки войск были полностью достигнуты, войска показали способность обеспечить надежную оборону государства.

- ВС России адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи границ страны. В Крыму во время проверки отработаны действия по противодесантной обороне морского побережья. Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и ВДВ поручают провести детальный анализ и подвести итоги этой проверки, - сказа министр на совещании в четверг, 22 апреля.

Сергей Шойгу также распорядился поощрить всех отличившихся военнослужащих.

Как писал сайт kp.ru, в учениях в Крыму принимали участие более десяти тысяч военнослужащих и 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.