Чехия обратилась за помощью к странам НАТО из-за «парализованного посольства» в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек обратился к участникам НАТО за помощью из-за недопонимания с Москвой на фоне высылки дипломатов. Об этом сообщает в четверг, 22 апреля, МИД Чехии.

"Глава чешской дипломатии попросил страны - союзники по НАТО оказать практическую помощь парализованному чешскому посольству в Москве", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 чешских дипломатов были ранее объявлены персонами нон грата. Таким образом Россия ответила на высылку 18 представителей российского посольства из Праги, которых в Чехии обвинили в работе на российскую разведку. В российском МИДе действия западных коллег назвали абсурдными, а обвинения голословными и слепленными на скорую руку. Совет Федерации России отметил, что заявления Праги о представителях российского посольства - "чушь".