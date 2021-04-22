Тилль Линдеманн спел по-русски хит Марка Бернеса "Любимый город"

Лидер Rammstein спел на русском языке «Любимый город может спать спокойно» Фото: Скриншот с видео

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил кавер-версию песни "Любимый город", которую в советской кинокартине "Истребители" пел Марк Бернес.

Композиция в исполнении Линдеманна стала саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев" о советском лётчике-истребителе Михаиле Девятаеве, сбежавшем из концлагеря на угнанном бомбардировщике. Клип к песне выйдет в конце апреля.

Ранее Тимур Бекмамбетов рассказал в интервью сайту KP.ru, что Тилль Линдеманн сам предложил режиссёру записать трек для фильма и снять клип на неё. Бекмамбетов предположил, что Линдеманн выступил с таким предложением, потому что рос в городе Росток в Германской Демократической Республике, был пионером, а его отец много путешествовал по Советскому Союзу и был писателем.

- Потому что эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а "Любимый город" будет лейтмотивом этой картины. В бывшей ГДР Девятаев считался героем, на острове Узедом стоит памятник ему, его там чествовали и в советские времена, и после объединения Германии. Так и вышло, что мы сняли клип, - рассказал Тимур Бекмамбетов в разговоре с "Комсомольской правдой".