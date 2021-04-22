В России стартовали доклинические исследования вакцины от аллергии на кошек Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов сообщил, что в России начались доклинические исследования вакцины от аллергии на кошек.

- Мы готовы сейчас и уже начали... Первые доклинические испытания будут достаточно быстро проведены, подтверждена безопасность, эффективность полученного препарата, — сообщил Караулов журналистам.

В 2021 году планируется завершить доклинические испытания и перейти к клиническим. Если все испытания препарата будут успешными, то летом 2022 года ученые начнут прививать участников клинических исследований.

Ранее профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента рассказал, что уже в 2023 году в России начнут прививать от аллергии на кошек. Он отметил, что эта прививка будет также эффективна при гепатите В.