Корова в Северной Македонии родила теленка с двумя головами и четырьмя глазами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корова на ферме в Северной Македонии родила мутанта - теленка с двумя сросшимися между собой черепами, двумя парами глаз, двумя ртами и одной парой ушей. Осмотр теленка ветеринаром показал, что его жизнедеятельность в норме, но при этом предупредил, что рожденные животные с полицефалией выживают редко. Фермер после осмотра уникального животного заявил, что будет выхаживать его столько сколько "отведено ему на земле".

Отмечается, что корова приняла теленка. Когда он сосет молоко одним ртом, другой синхронно воспроизводит эти движения.

Как правило, мутанты с полицефалией умирают вскоре после рождения, но бывают и исключения. Такое явление встречается у рептилий, млекопитающих и человека. Так, в 2016 году сибирячка родила сиамских близнецов. Случай зафиксировали в Новосибирске впервые за 15 лет.