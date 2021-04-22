В Институте космической политики оценили эксперимент с получением кислорода из атмосферы Марса

Фото: Фото: NASA/JPL-Caltech

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA сумел впервые получить кислород из атмосферы Марса. Этот эксперимент оценил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Эксперт отметил, что подобное изыскание нельзя считать научным открытием. Скорее, экспериментом для публики.

В первую очередь это связано с тем, что способ получения кислорода на Марсе уже известен. Его можно извлечь из грунта или воды.

- Это демонстрационный эксперимент, марсоходу кислород не нужен. Это популяризация. Просто чтобы людям было интересно, - отметил Моисеев в беседе с телеканалом «360».

Тем не менее, в NASA уверены, что у открытия имеется своя ценность. Новый способ позволит обеспечить в будущем космонавтов воздухом, а еще сможет понадобиться для заправки ракет.

Ранее сообщалось, что Perseverance получил кислород благодаря небольшому прибору — Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Он был установлен на марсоходе.

Позже стало известно о первой поездке планетохода по поверхности Марса. Продолжительность его движения по Красной планете составила 33 минуты. За полчаса шестиколесный аппарат смог преодолеть 6,5 метра.