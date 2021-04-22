Захарова: НАТО продолжают провокационную деятельность в Черном море Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Соединенные Штаты и другие государства НАТО продолжают провокационную деятельность в регионе Черного моря. Об этом в четверг, 22 апреля, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- В настоящее время продолжается провокационная деятельность в восточном пространстве и акватории Черного моря со стороны Штатов и других государств Североатлантического альянса. Они стремятся нарастить свое присутствие у российских границ, - отметил представитель внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава российского министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что американские власти и страны НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря. Министр отметил, что обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается сложной, поскольку иностранные государства пытаются нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России.