Захарова прокомментировала план покушения на семью Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге 22 апреля прокомментировала план покушения на семью президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому не в нашей компетенции говорить о подробностях, тем более предвосхищать это расследование, делать выводы о причастности к планируемому, по сути, акту государственного терроризма властей США - это будет предметом расследования, безусловно. Хотя, конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах", - сказала Захарова.

Мария Захарова призвала оппозицию Белоруссии задуматься над последствиями планировавшегося государственного переворота, который был намечен на 9 мая.

Напомним, Александр Лукашенко рассказал журналистам о перехвате группы, которая планировала похищение его сыновей. Он отметил, что "одного и второго" должны были посадить в погреб.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к этому причастны политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, а также глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, которые ранее прилетели из США. Белорусский лидер отметил, что в задержании принимали участие российские спецслужбы.