В ДНР заявили о готовности защищать права русских на Украине

Глава ДНР заявил о готовности защищать права русских на Украине Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности защищать права русских на Украине.

- В 2014 году Донбасс построил первую линию обороны, но не только на линии соприкосновения. Донбасс защищает от украинской агрессии свою землю, дома, семьи и весь русский мир. Хочу твердо заявить: мы решительно настроены защищать права и интересы русских, проживающих на оставшейся части Украины, — сказал Пушилин на Международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод".

Ранее Пушилин заявлял, что Крыму и Донецкой народной республике выпала большая честь защищать русских не только на своей территории, но и за ее пределами. Он назвал Крым и Донбасс бастионами Русского мира, вступившими в открытое сопротивление.