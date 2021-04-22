Житель Калифорнии пройдет пешком 400 миль в костюме медведя ради благотворительности

Американец решил пешком дойти из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско в костюме медведя Фото: REUTERS

Американец Джесси Лариос решил пешком дойти из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско в костюме медведя, чтобы собрать деньги на благотворительность и помочь людям. Путешественнику предстоит преодолеть более 400 миль, пишет в четверг, 22 апреля, агентство Reuters.

Своего персонажа 33-летний мужчина назвал Беарсан: забавный костюм медведя он придумал и смастерил самостоятельно. Путешествие американца началось 12 апреля. По пути он делает остановки, чтобы перекусить и поспать.

Своего персонажа 33-летний мужчина назвал Беарсан Фото: REUTERS

- Признаюсь, это был импульсивный поступок, заранее я ничего не планировал. Кроме того, скажу честно, мне приятно внимание прессы, - отметил сам Джесси Лариос.

Свой нелегкий путь американец затеял ради благотворительности. На платформе GoFundMe он открыл специальный счет, который уже успел собрать более семи тысяч долларов. Мужчина сообщил, что, когда доберется до Сан-Франциско, устроит голосование, чтобы определиться, на что пожертвовать эти средства.