Чехия ограничит число сотрудников посольства России до конца мая 2021 Фото: Shutterstock

Чешское министерство иностранных дел объявило, что численность российского посольства в Праге до конца мая текущего года будет сокращена до численности посольства Чехии в Москве. Об этом в четверг, 22 апреля, объявил в ходе беседы с журналистами руководитель чешского МИД Якуб Кулганек.

- Мы приняли решение ограничить количество дипломатов в российском дипломатическом представительстве в Праге в соответствии с состоянием штата нашего посольства в Москве. Данное решение вступает в силу сегодня, но Россия получила срок на отзыв своих людей до конца мая, - заявил министр.

По данным МИД Чехии, в настоящее время в посольстве России в Праге 27 дипломатов и 67 технических служащих, а в посольстве Чехии в Москве - 5 и 19.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее власти Чехии выслали 18 российских дипломатов из страны из-за якобы открывших обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Россия ответила зеркальными мерами: выразила Чехии решительный протест и объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.

Глава министерства иностранных дел Чехии выразил российскому послу Александру Змеевскому протест и потребовал вернуть чешских дипломатов обратно на свои места, а также пригрозил высылкой еще 60 дипломатов России.