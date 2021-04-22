Путин: Россия заинтересована в международных усилиях по климату

Россия заинтересована в международных усилиях по климату. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-саммите по климату, 22 апреля, назвал договоренности по линии ООН надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов.

- Россия заинтересована в активизации международных усилий по климату, приглашает все страны подключиться к совместным проектам по борьбе с изменением климата, обращает внимание, что 45% энергобаланса России - низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию, - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что от успеха этих усилий во многом зависит судьба всей планеты, перспективы развития каждой страны, а также благополучие и качество жизни людей. Президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничать с иностранными компаниями, которые будут инвестировать в чистые технологии в стране. Он отметил, что Россия готова предложить целый набор совместных проектов.