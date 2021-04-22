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Политика22 апреля 2021 16:29

Путин предложил преференции иностранным компаниям, инвестирующим в чистые технологии в РФ

Владимир Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Россия готова сотрудничать с иностранными компаниями, если они будут инвестировать в чистые технологии в стране

Россия готова сотрудничать с иностранными компаниями, если они будут инвестировать в чистые технологии в стране

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничать с иностранными компаниями, которые будут инвестировать в чистые технологии в стране. Об этом он сообщил на саммите по вопросам климата.

- Убежден, борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе, и у нас в стране, — заявил российский лидер.

Также Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов.

Президент России призвал другие страны присоединиться к совместным проектам по борьбе с изменением климата. Путин отметил, что что 45% энергобаланса России - низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию.