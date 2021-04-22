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Политика22 апреля 2021 16:44

Сенатор Косачев оценил позицию Китая по саммиту «ядерной пятерки»

Провести личную встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, предложил Владимир Путин
Елена АКИМОВА
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Сенатор Косачев оценил позицию Китая по саммиту «ядерной пятерки»

Сенатор Косачев оценил позицию Китая по саммиту «ядерной пятерки»

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Совете Федерации оценили позицию Китая по саммиту «ядерной пятерки». Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что поддержка инициативы очень важна.

Провести личную встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН предложил президент РФ Владимир Путин.

Сенатор отметил, что предложение российского президента очень актуально в свете происходящих в мире событий.

- А официальная поддержка со стороны КНР переводят обсуждение данного вопроса в практическую плоскость. Исхожу из того, что встреча обязательно состоится при проявлении доброй воли со стороны всех ее потенциальных участников, - заключил сенатор в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что его страна поддерживает предложение российского президента.

Дипломат подчеркнул, важность переговоров в таком формате. Это позволит укрепить координацию по ключевым международным вопросам, а также поспособствует противоэпидемическому сотрудничеству.