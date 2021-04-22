Организованные российские туристы вернутся из Турции и Танзании до 1 мая 2021 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все организованные российские туристы вернутся с территории Турции и Танзании до 1 мая текущего года. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщила в ходе беседы с журналистами исполнительный директор российской Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

- По нашим данным, до мая все находящиеся там организованные туристы будут вывезены. В общей сложности это несколько десятков тысяч россиян. В Танзании путешественников на порядок меньше – около шести тысяч, а вот в Турции, по последним оценкам, более 50 тысяч человек, - сообщила она.

Отмечается, что более 70 процентов российских путешественников предпочли перебронировать тур, а не возвращать денежные средства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, в соответствии с которым российских туристов, прибывающих из других государств, обязали дважды сдавать тест для диагностики коронавирусной инфекции: до 1 мая это требование касается прибывающих из Турции и Танзании, а после 1 мая – из всех стран.