Мария Захарова сообщила, что Россия направила в МИД Украины ноту после антироссийской акции у посольства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия направила в министерство иностранных дел Украины ноту протеста после антироссийской акции у посольства с требованием расследовать данный инцидент.

- Вечером 20 апреля украинские экстремисты устроили у стен посольства России в Киеве очередную русофобскую вылазку. Естественно, в МИД Украины была направлена нота протеста от посольства России с требованием к украинской стороне неукоснительно соблюдать обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также провести тщательное расследование случившегося и привлечь к ответственности участников и организаторов этой провокации, — сообщила Захарова во время брифинга.

Официальный представитель МИД РФ заявила о недопустимости подобных "экстремистских выходок" и призвала власти Украины перестать "потворствовать" их организаторам.

Ранее Мария Захарова обвинила Украину в ведении дезинформационной кампании против России. По ее мнению, таким образом власти страны ходят отвлечь внимание от внутренних проблем. С помощью кампании Украина хочет создать образ врага в лице России, добавила Захарова.