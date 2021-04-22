Кремль не считает трагичной ситуацию с оттоком ученых из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не считают трагичной ситуацию с оттоком российских ученых из страны, поскольку в большинстве случаев такой отток является обычной и нормальной миграцией. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил в ходе беседу с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Ученые являются абсолютно свободными людьми, они работаю там, где видят наиболее интересные проекты, где формируются самые комфортные условия. Надо отметить, что одни ученые уезжают, потом возвращаются, и в то время, когда одни уезжают в какие-то другие лаборатории, другие наоборот возвращаются в Россию, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков сказал, что это абсолютно нормальный двусторонний процесс. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия участвует в жесткой конкуренции за работу ученых в стране: это крайне конкурентная среда, которая должна быть комфортной для ученых, чтобы они могли реализовать свой талант, знания и потенциал. По словам Дмитрия Пескова, такие комфортные условия должно создавать само государство или частные структуры.