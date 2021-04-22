МОК запретил спортсменам вставать на колено в поддержку BLM на Олимпиаде в Токио. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет МОК запретил преклонять колено в поддержку BLM на Олимпиаде в Токио. Администрация провела опрос среди спортсменов 185 стран мира. 70% из них считают, что игровое поле и официальные церемонии — место, не подходяще для демонстраций, 67% высказались против акций протестов на спортивном поле и пьедестале. Хартия МОК запрещает политическую, религиозную и расовую пропаганду на Олимпиаде, передает RT.

Напомним, смерти Джорджа Флойда по миру прокатилась волна протестов. Некоторые спортсмены в мире стали вставать на колено в знак поддержки борьбы с расизмом и движения Black Lives Matter. Позже несколько спортивных команд, футбольных клубов, отдельных спортсменов и судей отказались участвовать в этой акции.

Напомним, Напомним, в мае 2020 года полицейский Миннесоты в попытке задержать 46-летнего афроамериканца задушил его коленом. Американская общественность потребовала наказать офицера Дерека Шовина, превысившего полномочия. Бывшего заключенного похоронили в золотом гробу, но даже после таких почестей люди не смогли успокоиться. Массовые демонстрации превращались в столкновения с полицией. Общественные места подвергнулись разрушениям и поджогам. На фоне антирасистской темы был снесен памятник работорговцу Эдварду Кольстону, снят с проката фильм «Унесенные ветром», переименована книга Агаты Кристи «Десять негритят», а Квентин Тарантино обвинен в намеренном использовании расистских слов.