В АТОР сообщили, что полеты на курорты Египта возобновятся во второй половине мая Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что возобновление полетов на курорты Египта, скорее всего, произойдет во второй половине мая.

- Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей информации, предварительной, эта дата вряд ли придется на майские праздники. Скорее всего - вторая половина мая, — сообщила она в ходе онлайн-конференции.

Этот прогноз основан на заявлениях Министерства иностранных дел РФ, сообщениях Росавиации и "неком инсайде", уточнила Ломидзе.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх планируется возобновить в ближайшее время. Он уточнил, что в этом вопросе "все уже предрешено".