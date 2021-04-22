Во Франции посчитали послание Путина "ультиматумом" для Запада

Читатели французской газеты оценили "ультиматум" Путина на провокации Запада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Читатели французской газеты Le Figaro одобрили реакцию президента России Владимира Путина на действия стран Запада.

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия будет предпринимать ответные меры на любые провокации, угрожающие безопасности страны. При этом он подчеркнул, что Москва остается сторонником добрых отношений со всеми странами.

- Неудивительно, что господин Путин выдвинул этот ультиматум: уже слишком много времени те, кто считают себя хозяевами мира, открыто провоцируют его на конфликт, конечно, забыв спросить нашего мнения, — написал один из читателей.

Другие пользователи согласились с тем, что западные страны провоцируют конфликт с РФ. Один из читателей выразил сожаление, что в Европе нет достойного Путину собеседника. Также пользователи назвали некоторых европейских лидеров "мямлями".