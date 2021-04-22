МИД РФ анонсировал ответные меры на сокращение штата посольства России в Чехии

В МИД заявили, что Россия ответит на сокращение штата посольства РФ в Чехии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на сокращение штата российского посольства в Чехии.

- Меня просят прокомментировать их последнее решение. Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать, — сказала Захарова во время брифинга.

Ранее чешское министерство иностранных дел объявило, что численность российского посольства в Праге до конца мая текущего года будет сокращена до численности посольства Чехии в Москве. По данным МИД Чехии, в настоящее время в посольстве России в Праге 27 дипломатов и 67 технических служащих, а в посольстве Чехии в Москве - 5 и 19.

18 апреля Прага высылала 18 российских дипломатов из-за взрыва боеприпасов в Врбетице, случившегося ещё в 2014 году. После этого российское министерство иностранных дел выразило Чехии решительный протест и объявило 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.