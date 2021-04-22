Британская контрразведка МИ-5 завела аккаунт в Instagram Фото: Михаил ФРОЛОВ

Служба контрразведки Великобритании MI5 завела свой аккаунт в социальной сети Instagram. Так британская разведка показывает, что стремится к большей открытости, написал глава спецслужбы Кен Маккаллум в статье, опубликованной в четверг, 22 апреля, в газете The Daily Telegraph.

- С некоторым опозданием, но все же MI5 дебютирует в социальных сетях. Это лишь один пример того, в чем выражается наш более открытый подход. Мы рассчитываем, что именно такой подход позволит нам еще лучше обеспечивать безопасность королевства, - отметил он.

В первом посте в Instagram британская контрразведка пообещала «приоткрыть свои двери с помощью социальных сетей», позволив подписчикам познакомиться с некоторыми аспектами ее деятельности.

Предполагается, что на странице будут развенчиваться основные мифы о работе спецслужб, публиковаться архивные материалы из музея MI5 или размещаться объявления об открытых вакансиях. При этом сотрудники MI5 периодически будут проводить онлайн-встречи с подписчиками и отвечать на их вопросы.