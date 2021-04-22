Михаил Дегтярёв взял на личный контроль расселение аварийных бараков в Хабаровске

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Дегтярев взял под личный контроль проблему переселения людей из аварийных бараков на проспекте имени 60-летия Октября в Хабаровске. Врио губернатора Хабаровского края договорился с Фондом содействия реформированию ЖКХ о выделении еще 2 миллиардов рублей для того, чтобы переселить людей из деревянных развалюх в новые квартиры. Первые 300 миллионов рублей из федерального бюджета поступят в регион уже в этом году.

- Проспект 60-летия Октября известен аварийными бараками. Люди в 21-м веке живут в нечеловеческих условиях. Это позор Хабаровска, - подчеркнул Михаил Дегтярев. - Но решение найдено. Совместно с Министерством строительства России и Фондом содействия реформированию ЖКХ мы нашли средства – более 2 миллиардов рублей пойдёт на отселение людей из аварийного жилья на проспекте 60-летия Октября. 300 миллионов придут уже в этом году.

Для того, чтобы получить дополнительное федеральное финансирование, необходимо на муниципальном уровне составить и представить Минстрою РФ детальную программу переселения жильцов бараков.

- Деньги пойдут транзитом – через край в город. В этой связи я прошу администрацию Хабаровска подготовить детальную, по каждой семье, со сроками, с квадратными метрами программу отселения людей из бараков на проспекте 60-летия Октября, - дал поручение городским властям глава региона.

Ответственность за выполнение этой задачи Михаил Дегтярев возложил лично на мэра Хабаровска Сергея Кравчука. «Спрашивать будем строго», - предупредил врио губернатора.