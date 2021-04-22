Словакия высылает трех сотрудников посольства России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Братислава высылает трех сотрудников российского посольства. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщил глава правительства Словакии Эдуард Хегер.

- Словакия высылает трех российских дипломатов. Они должны покинуть территорию государства в течение ближайших семи суток, - цитирует слова премьер-министра республики телеканал ТА3.

Ранее глава чешского министерства иностранных дел заявил, что ведет с рядом союзников по Европейскому союзу и НАТО переговоры о высылке российских дипломатов.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Чехия объявила о сокращении численности российского посольства в Праге до численности посольства Чехии в Москве. Штат российских дипломатов сократят до конца мая этого года. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Россия ответит на данную меру.