Посол Чехии ожидает дальнейших переговоров с МИД России

Чешский посол ожидает дальнейших переговоров с МИД России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешский посол в России Витезслав Пивонька сообщил, что ожидает дальнейших встреч с МИД России для обсуждения и решения существующих проблем. Он отметил, что урегулирование проблем будет длительным.

Также Пивонька сообщил, что на некоторое время останется в Москве.

- Пока да, — ответил чешский посол на вопрос журналистов, останется ли он в столице России.

Кроме того, посол рассказал, что получил в МИД России официальный ответ Москвы по ситуации с взаимной высылкой дипломатов. При этом он не раскрыл деталей.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на сокращение штата российского посольства в Чехии. Она отметила, что Прага встала на путь разрушения отношений между странами.

Напомним, чешское министерство иностранных дел объявило, что численность российского посольства в Праге до конца мая текущего года будет сокращена до численности посольства Чехии в Москве.