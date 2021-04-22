Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения в Москве

Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. Глава государства отметил, что если президент Украины хочет начать восстановление отношений с РФ, то российские власти будут это приветствовать.

- Если он хочет обсуждать Донбасс, то сперва ему следует встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а уже потом с российским. Если хочет обсудить двусторонние отношения - ждем в Москве в любое удобное время, - отметил Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава государства отметил также, что предложения о переносе контактной группы по Донбассу из Минска похожи на попытку уклониться от реального решения проблем.

Напомним, накануне украинский президент выступил с обращением к российскому лидеру, предложив ему встретиться с ним в любой точке Донбасса. В Кремле сообщили, что Владимиру Путину доложено об идее Владимира Зеленского, но он сам ответит на это предложение, когда сможет.

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