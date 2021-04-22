Адмирал, участвовавший в операции по спасению «Курска», оценил шансы на спасение индонезийской подлодки Фото: REUTERS

Военный корабли Индонезии приступили к поискам субмарины KRI Nanggala-402, на борту которой находятся 53 человека. Кислород на борту подводной лодки закончится к 3 часам ночи в субботу, 24 апреля.

Адмирал Вячеслав Попов, бывший командующий Северным флотом оценил шансы моряков. В свое время он принимал участие в операции по спасению «Курску» и хорошо знаком с алгоритмом действий.

Прежде всего эксперт отметил, что если субмарина погрузилась на глубину в 600-700 метров, то «лодка раздавлена толщей воды и ни о каком спасении речь идти уже не может».

- На борту могло произойти все, что угодно. Могли выйти из строя средства связи, могла произойти аварийная ситуация. Все что угодно, - отмечает собеседник mk.ru.

Успех спасательной операции будет зависеть о целого ряда факторов.

- Это сложный вопрос, требующий инженерной и другой подготовки. Нужны очень большие силы, средства, специально обученные кадры. Теоретически, конечно, возможно, - заключил адмирал.

Подлодка KRI Nanggala-402 участвовала в учениях недалеко от острова Бали и перестала выходить на связь утром, 22 апреля. Незадолго до исчезновения экипаж получил разрешение на погружение на дополнительную глубину.

Пока удалось установить, что рядом с местом погружения был разлив топлива. Россия и другие страны предложили Индонезии помощь в операции.