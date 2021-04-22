Открытие фестиваля «Российская студенческая весна» пройдет в Нижнем Новгороде

Фото: Пресс-служба Минобрнауки России

На стадионе «Нижний Новгород» 15 мая пройдет церемония открытия Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна». Планируется, что в нем смогут принять участие свыше девяти тысяч человек. Этот фестиваль станет первым масштабным шоу в череде праздничных мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода.

- В рамках фестиваля запланированы лекции и мастер-классы от экспертов, а также выставки научных арт-объектов и другие экспозиции в Фестивальном городке, - рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. - Новым направлением фестиваля в 2021 году станет «Научный слэм». Его главная цель - популяризация науки среди молодежи и повышение заинтересованности студентов в научно-исследовательской деятельности.

Фото: Пресс-служба Минобрнауки России

Планируется, что гости фестиваля смогут не только поучаствовать в мероприятии, но и поближе познакомиться с Нижним Новгородом, узнать его историю. Это особенно важно в преддверии юбилея города.

- Помимо творческих состязаний, в рамках фестиваля планируется построить Фестивальный городок, который будет доступен для жителей и гостей региона, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Здесь можно будет познакомиться с историей Нижнего Новгорода и программой празднования юбилея.