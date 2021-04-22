Путина вывели в эфир саммита по климату во время выступления Макрона Фото: REUTERS

Организаторы климатического онлайн-саммита вывели российского президента Владимира Путина в эфир заседания раньше времени, прямо во время выступления французского лидера Эммануэля Макрона.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в присутствии президента США объявил выступление Эммануэля Макрона, которое пошло в записи. Однако в кадре на несколько секунд появился индонезийский президент Джоко Видодо. После этого, в самый разгар выступления Макрона Блинкен объявил, что слово предоставляется Владимиру Путину, который ждал выступления в прямом эфире в своем кабинете.

После выступления президента России госсекретарь США принес свои извинения за технический сбой, и на онлайн-саммите вновь запустили трансляцию речи Макрона.

Саммит по климату проходит в виртуальном формате 22-23 апреля. В ходе своего сегодняшнего выступления на мероприятии Владимир Путин назвал договоренности по линии ООН надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов.