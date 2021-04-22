Путин рассказал об эффективности работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства

Владимир Путин одобрил работу над интеграционными процессами в рамках Союзного государства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в начале переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко отметил эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб.

- Работа в целом идет неплохо по всем направлениям, команды наши работают весьма эффективно, имею ввиду и правительственную команду, и команду по линии администрации, но вот, как видим теперь, и по линии специальных служб, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что "в области ВТС происходит углубление кооперации, и в области безопасности в самом широком смысле этого слова".

Напомним, сейчас идут переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обменяются мнениями по поводу раскрытия диверсионных планов против Белоруссии. Он добавил, что диверсионные планы в отношении республики не должны помешать интеграционным процессам государств.