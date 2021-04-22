Лукашенко: Зеленскому пора научиться вести себя дипломатично Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора научиться вести себя дипломатично. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

- Стремление Киева сменить площадку в Минске говорит о намерении похоронить Минские соглашения, - отметил глава республики.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время в ходе встречи в Москве.