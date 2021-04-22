Лукашенко: Зеленскому пора научиться вести себя дипломатично Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора научиться вести себя дипломатично. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

- По моему мнению, Владимиру Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего. Это касается Донбасса, - отметил глава республики в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Александр Лукашенко отметил, что стремление властей Киева сменить площадку для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске говорит о намерении «похоронить Минские соглашения». Смена площадки возможно только при согласии всех участников контактной группы, подчеркнул политик.

- Если не нравится, то, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну. Однако следует иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал, - заключил белорусский президент.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время в ходе встречи в Москве.