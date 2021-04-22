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Политика22 апреля 2021 18:58

МИД РФ прокомментировал высылку российских дипломатов из Словакии

Власти России "глубоко разочарованы" действиями Братиславы
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Мария Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Словакии

Мария Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Словакии

Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва разочарована недружественными действиями властей Словакии и ответные меры не заставят себя ждать.

- Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать, — приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, ранее глава правительства Словакии Эдуард Хегер сообщил, что Братислава высылает трех сотрудников российского посольства. Они должны покинуть территорию государства в течение ближайших семи суток.

До этого глава чешского министерства иностранных дел сообщал, что ведет переговоры с союзниками из ЕС и НАТО о высылке российских дипломатов.

22 апреля Мария Захарова заявила, что РФ ответит на сокращение штата российского посольства в Чехии. По ее мнению, Прага встала на путь разрушения отношений между двумя странами.