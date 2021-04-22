Губернатор Алексей Дюмин: «Программа «Экспортный форсаж» откроет тульским компаниям новые возможности для выхода на зарубежные рынки»

В Туле 22 апреля прошел круглый стол, посвященного перспективам развития экспорта в регионе, с участием главы Российского экспортного центра Вероники Никишиной и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульская область присоединилась к акселерационной программе «Экспортный форсаж» Российского экспортного центра. Соответствующее соглашение было подписано 22 апреля в Туле в рамках круглого стола, посвященного перспективам развития экспорта в регионе. Его участниками стали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также представители малых и средних предприятий региона.

На круглом столе обсуждались меры поддержки, которые областные власти и Российский экспортный центр могут оказать предприятиям, чтобы помочь им выйти на зарубежные рынки.

- В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу к 2024 году увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 250 миллиардов долларов, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Программа «Экспортный форсаж» помогает предприятиям малого и среднего бизнеса реализовать свой экспортный потенциал. С помощью опытных наставников и тренеров она позволяет компаниям в ускоренном режиме выйти на зарубежные рынки. Глава Тульской области поблагодарил Веронику Никишину за предоставленную региональным предприятиям возможность стать участниками «Экспортного форсажа».

- Программа уже работает в 25 регионах России, и только за прошлый год ее участниками стали около 250 компаний сегмента МСП. Причем 30% из них, пройдя обучение, заключили свои первые экспортные контракты, что доказывает высокую эффективность «Форсажа», - рассказала Вероника Никишина. - Мы планируем запуск программы в 65 субъектах Российской Федерации, произойдет это до 2024 года согласно Национальному проекту “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”.

Алексей Дюмин отметил важность цифровизации в процессе выхода предприятий на внешние рынки.

- Цифровизация – наш приоритет, подчеркнул губернатор. - Российский экспортный центр запустил информационную систему «Одно окно», благодаря которой экспортеры могут получить целый спектр услуг в онлайн-формате. Тульский центр поддержки экспорта скоро присоединится к этой системе.

По словам Алексея Дюмина, подписанное в рамках круглого стола соглашение поможет обеспечить новые компетенции и методологическую поддержку тульским компаниям, стремящимся попасть на зарубежные рынки.

Во время визита в Тульскую область Вероника Никишина побывала на предприятии «Презент Упаковка». Компания является признанным российским лидером по производству гибкой упаковки на основе алюминиевой фольги. Руководитель Российского экспортного центра также провела панельные сессии для представителей таможни, Торгово-промышленной палаты и экспортеров.